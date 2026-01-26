«Соболев — средний игрочок, ничем не помог “Зениту”. Может, проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи». Валерий Новиков раскритиковал форварда

«Соболев ничем не помог “Зениту”. Получается, средний игрочок.
Не знаю, переоценил ли его «Зенит», но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались, мягко скажем. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало.
Может быть, его проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи. Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни.
Говорили, что у Соболева бывают перепады настроения. Но пускай это будет головной болью «Зенита», — сказал бывший вратарь ЦСКА.