Сафонов вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после перелома руки

Отмечается, что возвращение россиянина к игре может состояться в матче против «Страсбура» в воскресенье.
Напомним, Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше