Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Сафонов вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после перелома руки

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был замечен на тренировке в общей группе на следующий день после победы парижан над «Осером» (1:0), сообщает Planete PSG.

Отмечается, что возвращение россиянина к игре может состояться в матче против «Страсбура» в воскресенье.

Напомним, Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.

