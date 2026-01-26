Семшов о «Динамо»: «Если прогресс будет очевиден, Гусев сможет остаться главным тренером»

— Это не риск. Думаю, динамовские боссы тоже уже запутались, кого назначать. За ближайшие полгода надо определиться — идти дальше с Гусевым или искать какого-то другого тренера. В этом году чемпионат провален, чемпионства не достичь. Так что тут будет важно, как команда при Гусеве будет играть и прогрессировать. Если прогресс «Динамо» будет очевиден, то Ролан сможет остаться главным тренером.