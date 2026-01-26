Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2

Семшов о «Динамо»: «Если прогресс будет очевиден, Гусев сможет остаться главным тренером»

Игорь Семшов оценил перспективы Ролана Гусева на посту тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

— Выбор Гусева главным тренером — это риск со стороны «Динамо»?

— Это не риск. Думаю, динамовские боссы тоже уже запутались, кого назначать. За ближайшие полгода надо определиться — идти дальше с Гусевым или искать какого-то другого тренера. В этом году чемпионат провален, чемпионства не достичь. Так что тут будет важно, как команда при Гусеве будет играть и прогрессировать. Если прогресс «Динамо» будет очевиден, то Ролан сможет остаться главным тренером.

— Кажется, что у «Динамо» есть существенная проблема в обороне. Это главная цель на трансферное окно?

— Она есть уже не первый год. Года три-четыре. Многие беды «Динамо» идут от центральных защитников. Поэтому найти их — основная цель на трансферное окно. Но уже взяли Рикардо. Атакующие футболисты должны безболезненно идти вперед без оглядки назад, — сказал экс-игрок «Динамо».