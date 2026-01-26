Ричмонд
Гасперини об 1:1 с «Миланом»: «Рома» встречалась со второй командой Серии А и чувствует себя сильнее. Моя оборона в этом сезоне просто невероятна"

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил ничью с «Миланом» (1:1) в Серии А.

«Когда “Милан” ведет в счете, он становится очень опасен в контратаках, особенно с учетом свежих сил в лице Пулишича и Фюллькруга. Тем не менее, если бы мы проиграли этот матч, это был бы реально тяжелый удар. Если бы мы вышли вперед [в счете], у нас был бы отличный шанс на победу. Мы встречались с командой, занимающей второе место в Серии А, и после этого матча чувствуем себя сильнее.

«Милан» славится своими контратаками, и нам стоит отдать должное, ведь у них есть такие великолепные спринтеры, как Леау, Пулишич, Нкунку, даже Рабьо. Они всегда опасны, даже когда кажется, что вы доминируете. Мы много раз видели, как «Милан» был на грани поражения, а затем одерживал победу.

Моя оборона в этом сезоне просто невероятна, и то, что мы так мало позволили «Милану» сегодня — это благодаря нашим усилиям и решимости", — сказал Гасперини.