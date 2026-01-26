Гасперини об 1:1 с «Миланом»: «Рома» встречалась со второй командой Серии А и чувствует себя сильнее. Моя оборона в этом сезоне просто невероятна"

«Когда “Милан” ведет в счете, он становится очень опасен в контратаках, особенно с учетом свежих сил в лице Пулишича и Фюллькруга. Тем не менее, если бы мы проиграли этот матч, это был бы реально тяжелый удар. Если бы мы вышли вперед [в счете], у нас был бы отличный шанс на победу. Мы встречались с командой, занимающей второе место в Серии А, и после этого матча чувствуем себя сильнее.