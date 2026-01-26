Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2

Семшов о «Локо»: «По-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Российский костяк должен заявить о себе еще ярче»

Игорь Семшов считает, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

— Можно ли говорить, что после трансферов [Баринова и Гонду] шансы ЦСКА на чемпионство увеличились?

— Шансы есть, бороться за золото будут «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. А вот «Локомотиву» сил может не хватить. Хотя по очкам у них имеется прекрасный шанс. Но мне кажется, что «Локо» по-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Как раз пойдет третий сезон с их российским костяком. Ребята мужают, притираются друг к другу. В следующем сезоне они должны заявить о себе еще более ярко.

— Несмотря на то, что Баринов ушел?

— Ушел Баринов, но незаменимых нет. По-футбольному его может заменить Пруцев. Но в лидерском плане Дмитрия, конечно, заменить будет тяжело, — сказал экс-игрок сборной России.