«ПСЖ» стоит дать Сафонову еще один шанс. До травмы он играл хорошо, а Шевалье с тех пор не внушает доверия«. Журналист L"Equipe Леклер о голкипере

Заместитель главного редактора L"Equipe Жан-Филип Леклер считает, что «ПСЖ» следует дать Матвею Сафонову еще один шанс.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что российский вратарь вернулся к тренировкам в общей группе после перелома руки во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой отбил четыре удара подряд.

«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в “ПСЖ”. Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьезные опасения.

Поэтому Сафонову следует дать еще один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца", — сказал Леклер.

