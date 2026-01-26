Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи — серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1−2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»

Я не знаю всех подробностей, но потеря Гехи выглядит серьезной. Все в футболе говорили, что он перейдет в «Ливерпуль», и это было похоже на уже свершившийся факт. «Манчестер Сити» предложил ему огромную сумму денег, и это действительно хороший шаг для него, я полностью понимаю это. Но я чувствовал, что «Ливерпуль» мог бы заняться этим трансфером, но не сделал этого.