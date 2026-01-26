Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Эвертон
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.84
П2
1.50
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.25
П2
4.81
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.25
П2
2.80
Футбол. Германия
27.01
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.90
Футбол. Германия
27.01
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи — серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1−2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что клуб пожалеет, что не смог заполучить защитника Марка Гехи, так как в случае новых травм у команды могут возникнуть серьезные проблемы в обороне.

Источник: Спортс"

"Конор [Брэдли] получил очень серьезную травму, поэтому мы больше не увидим его в этом сезоне, как и Джованни Леони, а он выглядит очень перспективным, очень талантливым игроком.

Надеюсь, Ибраима Конате скоро вернется. Создается впечатление, что у них совсем нет игроков. Им нужны новые футболисты, ему [Слоту] нужна помощь в этом плане. Если у них будет еще одна-две травмы, возникнут серьезные проблемы.

Я не знаю всех подробностей, но потеря Гехи выглядит серьезной. Все в футболе говорили, что он перейдет в «Ливерпуль», и это было похоже на уже свершившийся факт. «Манчестер Сити» предложил ему огромную сумму денег, и это действительно хороший шаг для него, я полностью понимаю это. Но я чувствовал, что «Ливерпуль» мог бы заняться этим трансфером, но не сделал этого.

Теперь им [ «Ливерпулю»] нужно действовать умно на трансферном рынке. Подписать игрока очень сложно, Леони станет настоящей звездой, и, надеюсь, он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки. Так что они находятся в довольно выгодном положении, но им нужно убедиться, что у них есть достаточный резерв игроков", — сказал Реднапп в эфире Sky Sports.