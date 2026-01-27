Жоан Лапорта: «Цель “Барсы” — провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»

У меня нет волшебной палочки, и я не знаю, что будет дальше, но я уверен, что мы будем бороться до конца. Тогда, я надеюсь, нам повезет, — а это всегда необходимо, — и мы сможем, как я уже сказал, выиграть трофей. Моя интуиция подсказывает мне, что мы проделываем отличную работу и можем превзойти то, чего достигли в прошлом сезоне", — сказал Лапорта.