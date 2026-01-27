Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.67
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029

ESPN: Бразилия попросила ФИФА разрешить ей провести клубный ЧМ-2029.

Источник: Freepik

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бразилия обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой разрешить ей провести клубный чемпионат мира в 2029 году, сообщает ESPN.

По данным источника, просьба прозвучала во время прошедшей в понедельник в Бразилии встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, тренером национальной сборной Карло Анчелотти и главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самиром Шаудой.

Инфантино находится в Бразилии уже несколько дней в связи с мероприятием по продвижению чемпионата мира по футболу среди женщин 2027 года, который пройдет в Бразилии.

На данный момент единственной бразильской командой, гарантированно попавшей на клубный чемпионат мира 2029 года, является победитель Кубка Либертадорес 2025 года «Фламенго».