СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бразилия обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой разрешить ей провести клубный чемпионат мира в 2029 году, сообщает ESPN.
По данным источника, просьба прозвучала во время прошедшей в понедельник в Бразилии встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, тренером национальной сборной Карло Анчелотти и главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самиром Шаудой.
Инфантино находится в Бразилии уже несколько дней в связи с мероприятием по продвижению чемпионата мира по футболу среди женщин 2027 года, который пройдет в Бразилии.
На данный момент единственной бразильской командой, гарантированно попавшей на клубный чемпионат мира 2029 года, является победитель Кубка Либертадорес 2025 года «Фламенго».