Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.75
П2
2.08
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.81
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.57
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.46
П2
9.00

Саввиди о смерти фанатов ПАОК в ДТП по дороге на матч с «Лионом»: «Невыразимая трагедия, я потрясен и скорблю. Это члены нашей семьи, мы никого не оставим»

Президент ПАОК Иван Саввиди высказался по поводу трагической смерти болельщиков клуба по дороге на матч с «Лионом».

Источник: Спортс"

Команды в четверг сыграют в Лионе в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

Ранее стало известно, что семь болельщиков ПАОК погибли в результате ДТП в Румынии по пути на игру. Еще трое получили повреждения.

"Сегодня в нашу дверь постучалась невыразимая трагедия. Я потрясен несправедливой гибелью молодых людей, болельщиков нашей любимой команды, которые приехали поддержать наш ПАОК.

Я скорблю вместе с семьями и миллионами наших соотечественников. Да упокоит Бог их души.

Эти дети, дети ПАОК, — наши дети, члены большой семьи. И мы делаем все для нашей семьи, не оставляем никого.

Мои мысли с их близкими. Я молюсь, чтобы все было хорошо у тех, кто пострадал и борется за жизнь в эти часы", — говорится в заявлении Саввиди.