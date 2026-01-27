Саввиди о смерти фанатов ПАОК в ДТП по дороге на матч с «Лионом»: «Невыразимая трагедия, я потрясен и скорблю. Это члены нашей семьи, мы никого не оставим»

Команды в четверг сыграют в Лионе в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы.
Ранее стало известно, что семь болельщиков ПАОК погибли в результате ДТП в Румынии по пути на игру. Еще трое получили повреждения.
"Сегодня в нашу дверь постучалась невыразимая трагедия. Я потрясен несправедливой гибелью молодых людей, болельщиков нашей любимой команды, которые приехали поддержать наш ПАОК.
Я скорблю вместе с семьями и миллионами наших соотечественников. Да упокоит Бог их души.
Эти дети, дети ПАОК, — наши дети, члены большой семьи. И мы делаем все для нашей семьи, не оставляем никого.
Мои мысли с их близкими. Я молюсь, чтобы все было хорошо у тех, кто пострадал и борется за жизнь в эти часы", — говорится в заявлении Саввиди.