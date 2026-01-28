Каррагер о Слоте: «Часть критики чрезмерна, учитывая чемпионство, но крыть будет нечем, если “Ливерпуль” не попадет в ЛЧ, потратив 450 млн фунтов и больше всех расходуя на зарплаты»

"Я думаю, что часть критики и неуважения, которое он получает от болельщиков, чрезмерна — особенно учитывая, что в прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Но если он не попадет в Лигу чемпионов, то ему нечем будет крыть.
«Ливерпуль» и его болельщики могут принять то, что в этом году они не выиграют чемпионат и даже не будут бороться за титул. Мы это принимаем: это недостаточно хороший результат, но мы его принимаем.
Но как только смотришь на то, что «Манчестер Юнайтед» сделал за последние пару недель, как только видишь «Челси» и понимаешь, что «Ливерпуль» может не попасть в Лигу чемпионов, начинаешь за него по-настоящему бояться. Если ты боишься не попасть в Лигу чемпионов, это уже совсем другое дело, если говорить о работе тренера.
Если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, будучи действующим чемпионом, потратив 450 миллионов фунтов и расходуя самую большую сумму на зарплаты в АПЛ (обычно это главный фактор, определяющий место в таблице), — тут уже возникают очень серьезные вопросы«, — отметил бывший защитник “Ливерпуля” в эфире Sky Sports.