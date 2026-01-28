Росеньор о матче с «Наполи»: «Очень сильная команда, Конте — потрясающий тренер с невероятной карьерой. Будет сложная игра, им необходимо победить, как и “Челси”

«Я испытываю к нему огромное уважение, прежде всего как к игроку, он был великолепным футболистом. Затем он сделал невероятную карьеру тренера и продолжает до сих пор. Я думаю, что его футбольная страсть передается его командам. Конечно же, когда я был моложе, я наблюдал за “Челси”, за тем, как они играли, особенно в обороне, которая была очень сильной. Он доказал, какой он потрясающий тренер, и выиграл много титулов, включая невероятный титул в Италии в прошлом году».