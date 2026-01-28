Ричмонд
Росеньор о матче с «Наполи»: «Очень сильная команда, Конте — потрясающий тренер с невероятной карьерой. Будет сложная игра, им необходимо победить, как и “Челси”

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о «Наполи» и главном тренере неаполитанцев Антонио Конте, возглавлявшем лондонцев в прошлом.

В среду команды сыграют в Неаполе в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

О Конте.

«Я испытываю к нему огромное уважение, прежде всего как к игроку, он был великолепным футболистом. Затем он сделал невероятную карьеру тренера и продолжает до сих пор. Я думаю, что его футбольная страсть передается его командам. Конечно же, когда я был моложе, я наблюдал за “Челси”, за тем, как они играли, особенно в обороне, которая была очень сильной. Он доказал, какой он потрясающий тренер, и выиграл много титулов, включая невероятный титул в Италии в прошлом году».

О «Наполи».

«Это очень сильная команда. Я думаю, что в последних играх им не повезло. Результаты не соответствуют игре команды Антонио. Мы знаем, что это будет очень сложная игра в очень особенной атмосфере. Это никак не меняет моих планов, потому что я готовился к очень сложной игре».

О нынешней форме итальянского клуба.

«В футболе, в Лиге чемпионов, в Серии А, в Премьер-лиге никогда нельзя ни на что полагаться. Уровень конкуренции невероятно высок. “Наполи” — отличная команда. Они доказали это в прошлом году, завоевав фантастический титул.

У них есть выдающиеся игроки, тренер мирового класса. Они по-прежнему занимают позицию, позволяющую им пройти дальше. Мы это понимаем. Думаю, это будет захватывающая игра, потому что «Наполи» необходимо победить. Кроме того, чтобы иметь реальные шансы попасть в первую восьмерку, нам тоже нужно победить", — сказал Росеньор на пресс-конференции.