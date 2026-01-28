Шикунов ставит «Спартак» 1990-х выше нынешнего «Зенита»: «Какие люди играли? Ковтун, Юран, Карпин — топовая команда, а главное — русская. А этот “Зенит” разбежится, и мы н

«Спартак» тогда ездил играть за границу, делались замены — выходили еще шесть-семь человек, и игра не менялась. Чемпионство продолжалось.
Конечно, спартаковская игра была сильнее — и по игре, и по команде. Какие люди там играли? Ковтун, Юран, Карпин — всех и не перечислишь, это была топовая команда. Самое главное — это была русская команда. Практически вся из сборной. Тогда иностранцев вообще почти не было.
У «Зенита» есть индивидуально сильные игроки: Вендел, Барриос и другие. Но это невозможно сравнивать: разные времена, разный менталитет.
Тогда у Романцева играла русская команда, потом все разъехались по Европе. Сейчас ставка сделана на иностранцев, а с русскими проблема. Мостовой играет — не играет, Соболев играет — не играет.
Те команды болельщики будут помнить всегда. Турниры легенд, матчи — они до сих пор есть. А что будет потом? «Зенит» разбежится, и мы даже не будем знать судьбы этих игроков", — заявил Шикунов.