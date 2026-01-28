Шикунов ставит «Спартак» 1990-х выше нынешнего «Зенита»: «Какие люди играли? Ковтун, Юран, Карпин — топовая команда, а главное — русская. А этот “Зенит” разбежится, и мы н

Конечно, спартаковская игра была сильнее — и по игре, и по команде. Какие люди там играли? Ковтун, Юран, Карпин — всех и не перечислишь, это была топовая команда. Самое главное — это была русская команда. Практически вся из сборной. Тогда иностранцев вообще почти не было.