Тони Пулис: «Люди говорят так, будто лишь при Пепе в Англии начали играть в футбол, но это смешно. Если для них хороший футбол — это когда мяч 90% времени у защитников, отлично, но я так не считаю&r

Но вспомните «Тоттенхэм» в 1961 и 1962 году, команду, которая давила и бежала вперед. «МЮ» не просто выбивал мяч вперед, когда завоевывал все свои трофеи. В великих командах «Ливерпуля» тоже были фантастические футболисты.
Люди говорят о защитниках, умеющих играть с мячом, — Марк Лоуренсон и Алан Хэнсон были невероятны.
Люди младше меня, наверное, не помнят этого, они видели лишь то, как один стиль футбола сменился на другой, стиль Пепа. Но они не знали, что перед тем стилем был еще один стиль. Сейчас над этим можно немножко посмеяться.
Мне нравится, когда форварды проводят с мячом больше времени, чем центральные защитники и вратарь. Мне нравится, когда вингеры пытаются обыгрывать крайних защитников, форварды комбинируют с полузащитниками, когда идут навесы, когда мяч отправляется в штрафную. Мне нравится, когда на финальной трети поля происходит что-то увлекательное.
Есть много способов играть в футбол, и я ничего не имею против тех, кто говорит, что предпочитает красивый футбол, в котором два центральных защитника владеют мячом 90% времени. Если люди считают это хорошим футболом — отлично. Я так не считаю, но они — да, и меня это не беспокоит«, — сказал экс-тренер “Сток Сити”.