Семшов о новом контракте Педро: «Верное решение “Зенита”. Он возмужал, выглядел ярко осенью. Его цель — уехать в Европу, думаю. Клуб может на нем хорошо заработать»

«Верное решение “Зенита”. Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Я думаю, есть варианты на какой позиции его использовать. Он в центре может сыграть и фланговские инсайты. Плюс молодость. Думаю, в приоритете для него через какое-то время уехать в Европу. А “Зенит” может на нем хорошо заработать. Тем более, не за горами и вызов в первую сборную Бразилии.