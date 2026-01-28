Семшов о новом контракте Педро: «Верное решение “Зенита”. Он возмужал, выглядел ярко осенью. Его цель — уехать в Европу, думаю. Клуб может на нем хорошо заработать»

«Верное решение “Зенита”. Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Я думаю, есть варианты на какой позиции его использовать. Он в центре может сыграть и фланговские инсайты. Плюс молодость. Думаю, в приоритете для него через какое-то время уехать в Европу. А “Зенит” может на нем хорошо заработать. Тем более, не за горами и вызов в первую сборную Бразилии.
Педро — целеустремленный футболист. Мы помним, как он ворвался в чемпионат России. Ему свойственно было то, что молодость не давала ему постоянно играть на таком уровне, и его игра колебалась. Сейчас немного возмужал, уже целостно провел осеннюю часть чемпионата и выглядел достаточно ярко.
Я думаю, что «Зенит» правильно сделал. Педро теперь спокойно можно идти к своей цели — играть результативно, попадать в сборную Бразилии и уехать в европейский клуб«, — сказал Семшов. Педро дос Сантос выступает за “Зенит” с февраля 2024 года. В этом сезоне 19-летний игрок провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.