Селюк о Слуцком: «Мусолят, что он дважды второй в Китае, но Китай — это как Кыргызстан. Клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками. Уровень футбола там &mdas

"В СМИ активно муссируется тема, что Леня Слуцкий второй год подряд занял второе место в чемпионате Китая.
Но чтобы вы понимали: Китай — это как Кыргызстан. Более того, Черевченко, который сейчас тренирует «Истиклол», обыграл бы команду Слуцкого. И мы сейчас по результатам сборов видим, что клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками.
Никто не говорит, что в Лиге чемпионов АФК клуб Слуцкого занял последнее место, они все проиграли. К тому же Вася Березуцкий оттуда пошел в «Урал», а не «Спартак». Это тоже говорит о тамошнем уровне футбола.
Уровень китайского чемпионата — это то же самое, что пойти работать в Кыргызстан. Просто Китай — хорошая, красивая страна, где-то есть определенные деньги. Но уровень футбола — просто ужас«, — отметил агент тренера “Рубина” Франка Артиги.