Селюк о Слуцком: «Мусолят, что он дважды второй в Китае, но Китай — это как Кыргызстан. Клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками. Уровень футбола там &mdas

Но чтобы вы понимали: Китай — это как Кыргызстан. Более того, Черевченко, который сейчас тренирует «Истиклол», обыграл бы команду Слуцкого. И мы сейчас по результатам сборов видим, что клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками.