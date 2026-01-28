Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.49
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.64
П2
9.00
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Селюк о Слуцком: «Мусолят, что он дважды второй в Китае, но Китай — это как Кыргызстан. Клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками. Уровень футбола там &mdas

Дмитрий Селюк считает, что Леонид Слуцкий не добился ничего значимого за время работы в Китае.

Источник: Спортс"

"В СМИ активно муссируется тема, что Леня Слуцкий второй год подряд занял второе место в чемпионате Китая.

Но чтобы вы понимали: Китай — это как Кыргызстан. Более того, Черевченко, который сейчас тренирует «Истиклол», обыграл бы команду Слуцкого. И мы сейчас по результатам сборов видим, что клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками.

Никто не говорит, что в Лиге чемпионов АФК клуб Слуцкого занял последнее место, они все проиграли. К тому же Вася Березуцкий оттуда пошел в «Урал», а не «Спартак». Это тоже говорит о тамошнем уровне футбола.

Уровень китайского чемпионата — это то же самое, что пойти работать в Кыргызстан. Просто Китай — хорошая, красивая страна, где-то есть определенные деньги. Но уровень футбола — просто ужас«, — отметил агент тренера “Рубина” Франка Артиги.