Хайкин о победе над «Ман Сити»: «С такой уверенностью и доминированием мы это сделали, что тяжело понять — был ли это вообще “Ман Сити”. На своем поле “Буде”

Никита Хайкин вспомнил победу «Буде-Глимт» над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов — 3:1.

Источник: Спортс"

— Можно ли после красивой победы над «Сити», ставшей для вас первой в ЛЧ, в любом случае говорить об удовлетворенности дебютом в главном еврокубке?

— Скорее нет, чем да. Осталась еще одна игра, и хочется провести ее на высоком уровне. «Буде-Глимт» в целом думает не о результатах, а о командных действиях. О том, как мы играем. Такой менталитет нам прививает главный тренер. Наверное, многим это тяжело понять, но так мы настраиваемся очень часто.

Думаю, последняя игра получится очень интересной. Это большой опыт для нас, поскольку мы впервые участвуем в основном турнире Лиги чемпионов. Где-то мы, конечно, потеряли очки, но победа над «Манчестер Сити» в какой-то мере восстановила объективную картину.

— Хорошо ли отпраздновали победу над «Сити» и был ли внутри команды от этого матча настоящий восторг?

— Не сказал бы, что хорошо отпраздновали. Было даже недопонимание, кого мы победили. С такой уверенностью и доминированием мы это сделали, что тяжело понять — был ли это вообще «Манчестер Сити». Я всегда говорил, что на нашем поле мы можем играть с любым соперником, и этот матч это доказал. Это был крутой опыт, — сказал голкипер.