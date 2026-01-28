Манише: «Роналду уже не так быстр и не может делать три дела одновременно, но в штрафной он убийственен — Португалии надо это максимизировать. А сам он должен меньше участвовать в комбинац

Команда должна предоставлять ему эти возможности, потому что он не забыл, как забивать. Даже если ему хочется больше участвовать в комбинациях, Криштиану следует понять, что в штрафной он представляет большую опасность, и не только из-за того, что он может сделать сам, но и из-за того, как соперники вынуждены на него реагировать", — отметил экс-хавбек сборной Португалии.