Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.49
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.64
П2
9.00
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Манише: «Роналду уже не так быстр и не может делать три дела одновременно, но в штрафной он убийственен — Португалии надо это максимизировать. А сам он должен меньше участвовать в комбинац

Манише призвал сборную Португалии максимально использовать сильные стороны Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

"Криштиану и Португалии нужно понимать друг друга. Он уже не настолько быстрый футболист, как прежде, не может делать три дела одновременно, однако он все еще убийственен в штрафной — и это нужно максимизировать.

Команда должна предоставлять ему эти возможности, потому что он не забыл, как забивать. Даже если ему хочется больше участвовать в комбинациях, Криштиану следует понять, что в штрафной он представляет большую опасность, и не только из-за того, что он может сделать сам, но и из-за того, как соперники вынуждены на него реагировать", — отметил экс-хавбек сборной Португалии.