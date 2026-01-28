Ричмонд
Агент Сауся о критике перехода в «Спартак»: «Владислав будет доказывать, что люди ошибаются. Он 1,5 года играл у Талалаева — эмоционально на него давить ничто не может»

Агент Владислава Сауся высказался о критике его перехода из «Балтики» в «Спартак».

Комментатор Константин Генич назвал этот трансфер «чайка-менеджментом» — «когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет».

— Обидно ли слышать подобные высказывания от комментатора канала, где показывают РПЛ?

— Нет, не обидно.

— Есть ли желание что-то возразить Константину?

— Не вижу смысла вступать с ним в диалог через медиа. У Константина свое мнение на этот счет, он его выразил — ничего страшного.

— Подобные критические высказывания оказывают эмоциональное влияние на Владислава?

— Послушайте, Владислав полтора года играл в команде у Андрея Викторовича Талалаева, поэтому эмоционально на него давить ничто не может. Не вижу в этом проблем.

Владислав переходил в большой клуб, понимал, что будет давление со всех сторон. Он готов, он будет работать и доказывать, что эти люди ошибаются, — сказал Андрей Талаев.