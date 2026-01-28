Агент Сауся о критике перехода в «Спартак»: «Владислав будет доказывать, что люди ошибаются. Он 1,5 года играл у Талалаева — эмоционально на него давить ничто не может»

Комментатор Константин Генич назвал этот трансфер «чайка-менеджментом» — «когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет».
— Обидно ли слышать подобные высказывания от комментатора канала, где показывают РПЛ?
— Нет, не обидно.
— Есть ли желание что-то возразить Константину?
— Не вижу смысла вступать с ним в диалог через медиа. У Константина свое мнение на этот счет, он его выразил — ничего страшного.
— Подобные критические высказывания оказывают эмоциональное влияние на Владислава?
— Послушайте, Владислав полтора года играл в команде у Андрея Викторовича Талалаева, поэтому эмоционально на него давить ничто не может. Не вижу в этом проблем.
Владислав переходил в большой клуб, понимал, что будет давление со всех сторон. Он готов, он будет работать и доказывать, что эти люди ошибаются, — сказал Андрей Талаев.