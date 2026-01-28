Селюк о Шпилевском: «Это клоун. Занимается только самолюбованием, нигде ничего не достиг. “Пари НН” заслужил вылет»

"Это клоун. Шпилевский ходил по тем клубам, которые и моя бабушка, царствие небесное, будучи тренером, сделала бы чемпионами.
Шпилевский не то, что переоценивает себя, он вообще занимается только самолюбованием. Он нигде ничего не достиг. Поэтому вспоминать то, что там где-то он чего-то достигал — смешно.
Боюсь, что его не уволят. Я не знаю, почему, по каким причинам он вообще туда зашел. Это такие мошенники определенного класса. Как они попадают в эти команды, я даже понять не могу. Ясно, что «Пари НН» будет в четверке претендентов на вылет. Но команда заслужила вылет", — сказал Селюк.
После 18 туров «Пари НН» занимает в РПЛ 14-е место.