Хайкин перед «Атлетико»: «Будет агрессивная игра. У “Буде-Глимт” есть свои качества, с которыми им, надеюсь, будет тяжело справиться»

— Есть ли вера в то, что удастся обыграть «Атлетико» на его поле, тем более что у команды Симеоне есть своя четкая мотивация — попасть в топ-8?
— Вера есть всегда, естественно. Будем придерживаться своего плана на игру, и это самое главное — быть верным той тактике, которую тренер нам привил. Посмотрим, куда нас это приведет.
— За счет чего вы можете с мадридцами справиться?
— Будет агрессивная игра. Мы понимаем, что они будут играть 4−4−2, иногда использовать персональную опеку. На своем поле «Атлетико» практически всегда доминирует, показывает очень высокую отдачу. Высок у многих и уровень индивидуального мастерства, мы это понимаем. Но у нас есть свои качества, с которыми им, надеюсь, будет тяжело справиться, — сказал Хайкин.