Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.49
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.79
П2
9.00
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Хайкин перед «Атлетико»: «Будет агрессивная игра. У “Буде-Глимт” есть свои качества, с которыми им, надеюсь, будет тяжело справиться»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался в преддверии сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

— Есть ли вера в то, что удастся обыграть «Атлетико» на его поле, тем более что у команды Симеоне есть своя четкая мотивация — попасть в топ-8?

— Вера есть всегда, естественно. Будем придерживаться своего плана на игру, и это самое главное — быть верным той тактике, которую тренер нам привил. Посмотрим, куда нас это приведет.

— За счет чего вы можете с мадридцами справиться?

— Будет агрессивная игра. Мы понимаем, что они будут играть 4−4−2, иногда использовать персональную опеку. На своем поле «Атлетико» практически всегда доминирует, показывает очень высокую отдачу. Высок у многих и уровень индивидуального мастерства, мы это понимаем. Но у нас есть свои качества, с которыми им, надеюсь, будет тяжело справиться, — сказал Хайкин.