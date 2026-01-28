Ричмонд
Бубнов о матчах «Динамо» с китайцами: «При Карпине лучше выглядели. Было видно, что они тренируют прессинг, а для этого нужно быть в хорошей функциональной готовности»

Александр Бубнов оценил игру «Динамо» под руководством тренера Ролана Гусева на зимних тренировочных сборах.

Источник: Спортс"

В январе бело-голубые победили «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 пен.) и проиграли «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен.).

«Специально посмотрел две игры “Динамо”, мне интересно было. Там некоторые игроки говорят, что что-то изменилось, другой подход. Потом у Гусеве же претензии были к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу в физподготовке.

Я видел игры «Динамо» при Карпине, испанский тренер когда был, они лучше выглядели. Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, а чтобы прессинг тренировать, нужно в хорошей функциональной готовности быть даже на фоне тех нагрузок«, — сказал экс-игрок “Динамо” в эфире “Коммент. Шоу”.