Аршавин о 17-летнем Кондакове: «У него светлая голова, быстро читает игру. Соответствует всем требованиям основы “Зенита”

"Он хороший парень и футболист, хорошо учится в школе — у него светлая голова. Он быстро читает игру.
Полгода назад Кондаков тренировался с основной командой. Он несколько раз хорошо открывался, но ему не дали пас. После тренировки я ему сказал: «Не расстраивайся, я так всю жизнь играл. Только я мог отдать, куда ты открываешься, а когда сам открывался, то мяч редко получал».
Он соответствует всем требованиям основного состава, а дальше все зависит от него«, — сказал заместитель председателя правления “Зенита” по спортивному развитию.