Упамекано должен определиться с будущим к середине февраля. «Бавария» предлагает защитнику подписной бонус в 20 млн евро, 3−4-летний контракт с зарплатой 20 млн и отступными в 65 млн (Bild)

«Бавария» и Дайо Упамекано ведут переговоры о продлении контракта. В июне 27-летний защитник сборной Франции может стать свободным агентом.

Источник: Спортс"

В конце декабря мюнхенцы сделали Упамекано предложение, на которое он должен ответить не позднее середины февраля, сообщает Bild.

В целом футболиста все устраивает, разногласия есть лишь по финансовым вопросам. Ключевой фактор — опция выкупа. «Бавария» предложила установить сумму отступных в размере 65 млн евро, которые сам Упамекано может выплатить летом 2027 года.

Клуб готов дать игроку бонус в 20 млн за переподписание контракта и заключить с ним соглашение на 3−4 года с зарплатой около 20 млн за сезон, включая бонусы.