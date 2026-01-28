Упамекано должен определиться с будущим к середине февраля. «Бавария» предлагает защитнику подписной бонус в 20 млн евро, 3−4-летний контракт с зарплатой 20 млн и отступными в 65 млн (Bild)

В конце декабря мюнхенцы сделали Упамекано предложение, на которое он должен ответить не позднее середины февраля, сообщает Bild.
В целом футболиста все устраивает, разногласия есть лишь по финансовым вопросам. Ключевой фактор — опция выкупа. «Бавария» предложила установить сумму отступных в размере 65 млн евро, которые сам Упамекано может выплатить летом 2027 года.
Клуб готов дать игроку бонус в 20 млн за переподписание контракта и заключить с ним соглашение на 3−4 года с зарплатой около 20 млн за сезон, включая бонусы.