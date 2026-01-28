Жирков об английском языке: «В “Челси” некоторые слова вообще не распознавал. Даже hello говорили непонятно. Меня на 3−4 минуты разговора хватало, потом я уходил по-английски»

— Он их с переводчиком смотрел? Все ли вообще понимал, что там говорят? (улыбается). Мне кажется, там ничего не понять — такой акцент… В «Челси» я некоторые слова вообще не распознавал. Они даже hello (привет) говорили на каком-то непонятном языке.