Хоселу о дебюте за «Реал» в 2011-м: «К перерыву мы вели у “Альмерии” 2:1, Роналду оставалось 2 гола до рекорда. Помню, как Моуринью зашел в раздевалку и стал разбрасывать бутылки.

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.06
X
24.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.40
П2
2.58
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.20
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.50
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.20
П2
1.83
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.59
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.19
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
8.00
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.84
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.63
П2
2.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.02
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.51
X
5.12
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Хоселу о дебюте за «Реал» в 2011-м: «К перерыву мы вели у “Альмерии” 2:1, Роналду оставалось 2 гола до рекорда. Помню, как Моуринью зашел в раздевалку и стал разбрасывать бутылки.

Хоселу поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Реале».

Источник: Спортс"

Бывший форвард мадридского клуба, выступающий за «Аль-Гарафу», вспомнил свой дебютный матч за основную команду «Реала» в мае 2011 года — против «Альмерии» в последнем туре Ла Лиги (8:1).

«В матче с “Альмерией”, в котором я дебютировал, мы вели 2:1 к перерыву, и Криштиану нужно было забить два гола, чтобы побить рекорд в 40 голов в том году. Как видите, в последующие годы он полностью игнорировал это, забив бог знает сколько. Я помню, как Моуринью зашел в раздевалку и начал разбрасывать бутылки.

Мы вышли на второй тайм и только представьте… игра завершилась со счетом 8:1. Таков уж Моуринью, в конце концов. Он заставляет игроков расти в том числе индивидуально. Это меня зацепило, потому что я только вернулся из «Сельты» и «Кастильи» и увидел бутылки, летящие в лицо игрокам. Я подумал: «Что это?».

Когда игра закончилась, он ударил меня по лицу и сказал: «Я знал, что ты забьешь». Я сказал: «Конечно, легко [говорить] после того, как я забил», — рассказал Хоселу в эфире Radio Marca.