Хоселу о дебюте за «Реал» в 2011-м: «К перерыву мы вели у “Альмерии” 2:1, Роналду оставалось 2 гола до рекорда. Помню, как Моуринью зашел в раздевалку и стал разбрасывать бутылки.

Бывший форвард мадридского клуба, выступающий за «Аль-Гарафу», вспомнил свой дебютный матч за основную команду «Реала» в мае 2011 года — против «Альмерии» в последнем туре Ла Лиги (8:1).
«В матче с “Альмерией”, в котором я дебютировал, мы вели 2:1 к перерыву, и Криштиану нужно было забить два гола, чтобы побить рекорд в 40 голов в том году. Как видите, в последующие годы он полностью игнорировал это, забив бог знает сколько. Я помню, как Моуринью зашел в раздевалку и начал разбрасывать бутылки.
Мы вышли на второй тайм и только представьте… игра завершилась со счетом 8:1. Таков уж Моуринью, в конце концов. Он заставляет игроков расти в том числе индивидуально. Это меня зацепило, потому что я только вернулся из «Сельты» и «Кастильи» и увидел бутылки, летящие в лицо игрокам. Я подумал: «Что это?».
Когда игра закончилась, он ударил меня по лицу и сказал: «Я знал, что ты забьешь». Я сказал: «Конечно, легко [говорить] после того, как я забил», — рассказал Хоселу в эфире Radio Marca.