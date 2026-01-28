Тоуни обошел Роналду в гонке бомбардиров саудовской лиги, сделав хет-трик в матче с «Аль-Иттифаком». У форварда «Аль-Ахли» 18 голов — на 2 больше, чем у Криштиану

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.69
П2
2.22
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.02
X
24.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.40
П2
2.58
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.23
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.22
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.72
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.58
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.21
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.50
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.65
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.62
П2
2.09
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.43
П2
2.36
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.95
П2
5.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.79
X
4.84
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Тоуни обошел Роналду в гонке бомбардиров саудовской лиги, сделав хет-трик в матче с «Аль-Иттифаком». У форварда «Аль-Ахли» 18 голов — на 2 больше, чем у Криштиану

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни сделал хет-трик в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (4:0). На его счету также ассист.

Англичанин обошел Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Хулиана Киньонеса («Аль-Кадисия») в гонке бомбардиров турнира. На счету Тоуни 18 мячей, у Роналду и Киньонеса — по 16.

Статистику 29-летнего форварда можно посмотреть здесь.