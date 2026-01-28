Тоуни обошел Роналду в гонке бомбардиров саудовской лиги, сделав хет-трик в матче с «Аль-Иттифаком». У форварда «Аль-Ахли» 18 голов — на 2 больше, чем у Криштиану

Англичанин обошел Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Хулиана Киньонеса («Аль-Кадисия») в гонке бомбардиров турнира. На счету Тоуни 18 мячей, у Роналду и Киньонеса — по 16.
Статистику 29-летнего форварда можно посмотреть здесь.
Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни сделал хет-трик в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (4:0). На его счету также ассист.
