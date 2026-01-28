Ледяхов о Самошникове: «Депрессия — не выдумка, это тяжелая штука. Все люди разные — Дзюба такому не подвержен из-за своего характера, например. Желаю Илье скорейшего выздоровления»

В моей практике футболиста и тренера не было случаев с депрессией. Депрессия — это тяжелая штука, если человек подвержен такому, то это не очень хорошо. Депрессия — это не выдумка, такая проблема есть. Есть люди, которые ей подвержены, а есть, например, Дзюба, который такому не подвержен из-за своего характера. Все люди разные, как и их психологическое развитие. Я с такой проблемой не сталкивался, но у моих друзей такое было, поэтому такая проблема существует", — сказал Ледяхов.