Ледяхов о Самошникове: «Депрессия — не выдумка, это тяжелая штука. Все люди разные — Дзюба такому не подвержен из-за своего характера, например. Желаю Илье скорейшего выздоровления»

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» находится «в депрессии из-за трагедии в личной жизни». Агент Самошникова опроверг эту информацию.
«Его агент опровергает, но Самошников уехал со сборов из-за каких-то проблем в семье. В жизни бывают такие сложные моменты, какие-то проблемы есть, может, семейного характера. Я желаю Самошникову скорейшего выздоровления, как можно скорее вернуться на поле, ведь это хороший футболист, хотя его подводят травмы. В “Спартаке” он играл совсем мало, хотелось бы, чтобы он побольше участвовал в матчах. Но раз проблемы такого плана, то надо ждать.
В моей практике футболиста и тренера не было случаев с депрессией. Депрессия — это тяжелая штука, если человек подвержен такому, то это не очень хорошо. Депрессия — это не выдумка, такая проблема есть. Есть люди, которые ей подвержены, а есть, например, Дзюба, который такому не подвержен из-за своего характера. Все люди разные, как и их психологическое развитие. Я с такой проблемой не сталкивался, но у моих друзей такое было, поэтому такая проблема существует", — сказал Ледяхов.