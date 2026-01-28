Быстров о «Спартаке»: «У них и так сильный состав, как никогда. Наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетик
2
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.16
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
0
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.78
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.10
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.91
П2
12.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.56
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.40
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.05
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Наполи
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.60
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
1
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.58
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.98
П2
12.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Быстров о «Спартаке»: «У них и так сильный состав, как никогда. Наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о составе красно-белых.

«У “Спартака” и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму. Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает.

«Спартаку», наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал", — сказал Быстров.

После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — 11 баллов.