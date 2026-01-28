Быстров о «Спартаке»: «У них и так сильный состав, как никогда. Наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить»

«У “Спартака” и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму. Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает.
«Спартаку», наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал", — сказал Быстров.
После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — 11 баллов.