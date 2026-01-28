Ньямси учит русский язык: «Могу читать, смотрю фильмы с субтитрами. Шутки партнеров понимаю процентов на 70, наверное»

"Вы знаете, я могу говорить по-русски, если нужно. Я учу язык с репетитором, понимаю его лучше. Говорю с трудом, но это нужно, помогает атмосфере. Могу читать, но не всегда понимаю. Смотрю фильмы на русском, но с субтитрами. Хочу учить язык!
Шутки партнеров — не все, но понимаю. Наверное, процентов 70. Понимаю слова, которые они используют каждый день, но по специализированной лексике — сложнее.
На сборах отличные условия. Первые тренировки — хороший старт, чтобы влиться в работу. Думаю, я в порядке, но мне нужно подтягиваться, была пауза. В целом — все хорошо, переключился после Кубка [Африки], надо работать", — сказал Ньямси.