Ньямси учит русский язык: «Могу читать, смотрю фильмы с субтитрами. Шутки партнеров понимаю процентов на 70, наверное»

"Вы знаете, я могу говорить по-русски, если нужно. Я учу язык с репетитором, понимаю его лучше. Говорю с трудом, но это нужно, помогает атмосфере. Могу читать, но не всегда понимаю. Смотрю фильмы на русском, но с субтитрами. Хочу учить язык!