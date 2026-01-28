Стоимость выпускников академии «Барсы», принадлежащих ей, превышает 730 млн евро — это лучший показатель в мире. ЦСКА — на 25-м месте, «Краснодар» — на 31-м, «Локо»&n

Совокупная стоимость игроков «Барселоны», прошедших через ее школу, превысила 730 млн евро — это лучший результат в Европе. Самый дорогой из этих игроков — Ламин Ямаль (335 млн евро).
В десятку по общей стоимости принадлежащих команде выпускников академий входят:
1. «Барселона» — 738 млн евро, самый дорогой выпускник — Ламин Ямаль (335 млн).
2. «Манчестер Сити» — 286 млн, Нико О’Райли — 92 млн.
3. «Бавария» — 284 млн, Джамал Мусиала — 87 млн.
4. «Реал Мадрид» — 256 млн, Альваро Каррерас — 79 млн.
5. «Арсенал» — 235 млн, Майлз Льюис-Скелли — 80 млн.
6. «Челси» — 222 млн, Ливай Колуилл — 67 млн.
7. «Атлетик» — 211 млн, Нико Уильямс — 53 млн.
8. «Реал Сосьедад» — 205 млн, Хон Мартин — 35 млн.
9. «ПСЖ» — 204 млн, Уоррен Заир-Эмери — 87 млн.
10. «Атлетико» — 186 млн, Пабло Барриос — 87 млн.
Среди российских клубов выше всех расположился ЦСКА — на 25-м месте (85 млн). Также включены «Краснодар» (31-е место, 63 млн), «Локомотив» (32-е, 61 млн) и «Динамо» (49-е, 44 млн).