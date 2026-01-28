Стоимость выпускников академии «Барсы», принадлежащих ей, превышает 730 млн евро — это лучший показатель в мире. ЦСКА — на 25-м месте, «Краснодар» — на 31-м, «Локо»&n

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетик
2
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.48
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
0
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.10
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.81
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.56
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.40
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.05
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Наполи
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.60
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
1
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.48
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.73
П2
12.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Стоимость выпускников академии «Барсы», принадлежащих ей, превышает 730 млн евро — это лучший показатель в мире. ЦСКА — на 25-м месте, «Краснодар» — на 31-м, «Локо»&n

Международный центр спортивных исследований оценил самых дорогих выпускников академий, имеющих действующий контракт с родным клубом.

Источник: Спортс"

Совокупная стоимость игроков «Барселоны», прошедших через ее школу, превысила 730 млн евро — это лучший результат в Европе. Самый дорогой из этих игроков — Ламин Ямаль (335 млн евро).

В десятку по общей стоимости принадлежащих команде выпускников академий входят:

1. «Барселона» — 738 млн евро, самый дорогой выпускник — Ламин Ямаль (335 млн).

2. «Манчестер Сити» — 286 млн, Нико О’Райли — 92 млн.

3. «Бавария» — 284 млн, Джамал Мусиала — 87 млн.

4. «Реал Мадрид» — 256 млн, Альваро Каррерас — 79 млн.

5. «Арсенал» — 235 млн, Майлз Льюис-Скелли — 80 млн.

6. «Челси» — 222 млн, Ливай Колуилл — 67 млн.

7. «Атлетик» — 211 млн, Нико Уильямс — 53 млн.

8. «Реал Сосьедад» — 205 млн, Хон Мартин — 35 млн.

9. «ПСЖ» — 204 млн, Уоррен Заир-Эмери — 87 млн.

10. «Атлетико» — 186 млн, Пабло Барриос — 87 млн.

Среди российских клубов выше всех расположился ЦСКА — на 25-м месте (85 млн). Также включены «Краснодар» (31-е место, 63 млн), «Локомотив» (32-е, 61 млн) и «Динамо» (49-е, 44 млн).