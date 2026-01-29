В пользу «Бенфики» назначили пенальти в конце 1-го тайма за фол Тчуамени на Отаменди во время углового. Павлидис забил «Реалу» с точки

На третьей добавленной к 1-му тайму минуте матча 8-го тура Лиги чемпионов полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени при подаче углового придержал руками Николаса Отаменди в своей штрафной, защитник «Бенфики» упал на газон. Главный арбитр встречи Давиде Масса указал на точку, ВАР не стал заъвать судью к монитору.