Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
1
:
Олимпиакос П
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
3
:
Кайрат
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
2
:
Спортинг
2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
3
:
Копенгаген
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
3
:
Вильярреал
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
3
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
2
:
Марсель
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
0
:
Интер
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
5
:
Карабах
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Ювентус
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Челси
2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
2
:
Славия Пр
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
0
:
Бавария
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
1
:
Аталанта
0
В пользу «Бенфики» назначили пенальти в конце 1-го тайма за фол Тчуамени на Отаменди во время углового. Павлидис забил «Реалу» с точки

«Бенфика» повела у «Реала» перед перерывом матча Лиги чемпионов благодаря голу с пенальти.

Источник: Спортс"

На третьей добавленной к 1-му тайму минуте матча 8-го тура Лиги чемпионов полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени при подаче углового придержал руками Николаса Отаменди в своей штрафной, защитник «Бенфики» упал на газон. Главный арбитр встречи Давиде Масса указал на точку, ВАР не стал заъвать судью к монитору.

На 5-й добавленной минуте Эвангелос Павлидис реализовал 11-метровый.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).

Скриншот: трансляция Okko.

Пенальти в ворота «Реала» отменен после повтора. Форвард «Бенфики» Престианни упал в штрафной после контакта с Беллингемом, но Джуд первым коснулся мяча.