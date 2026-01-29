Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
1
:
Олимпиакос П
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.40
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
3
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
2
:
Спортинг
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.02
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
3
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
3
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
7.42
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.00
П2
42.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.10
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
54.00
X
7.50
П2
1.14
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
5
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
1.92
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Челси
2
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.05
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
2
:
Славия Пр
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.10
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
2.40
П2
6.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
0
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
6.50
П2
1.23
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Пенальти в ворота «Реала» не было, считает экс-судья Фернандес: «Отаменди сам падает. Если уж арбитр его назначил, то должен был дать Тчуамени вторую желтую»

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с назначенным пенальти в пользу «Бенфики» в матче с «Реалом» (2:1, второй тайм) в общем этапе Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

На третьей добавленной к 1-му тайму минуте полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени при подаче углового придержал руками Николаса Отаменди в своей штрафной, защитник «Бенфики» упал на газон. Главный арбитр встречи Давиде Масса указал на точку, ВАР не стал звать судью к монитору.

Эвангелос Павлидис реализовал 11-метровый.

«Тчуамени держит Отаменди, который сам падает. Двойная ошибка Давиде Массы: это не пенальти, а если он его назначает, то обязан вынести предупреждение мадридскому игроку, у которого уже была желтая карточка», — написал Фернандес.