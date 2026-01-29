Пенальти в ворота «Реала» не было, считает экс-судья Фернандес: «Отаменди сам падает. Если уж арбитр его назначил, то должен был дать Тчуамени вторую желтую»

На третьей добавленной к 1-му тайму минуте полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени при подаче углового придержал руками Николаса Отаменди в своей штрафной, защитник «Бенфики» упал на газон. Главный арбитр встречи Давиде Масса указал на точку, ВАР не стал звать судью к монитору.
Эвангелос Павлидис реализовал 11-метровый.
«Тчуамени держит Отаменди, который сам падает. Двойная ошибка Давиде Массы: это не пенальти, а если он его назначает, то обязан вынести предупреждение мадридскому игроку, у которого уже была желтая карточка», — написал Фернандес.