Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Джон Джон о переходе в «Зенит»: «Знаю, что это главный клуб России. Стать частью такого гранда мирового футбола — счастье для меня»

Джон Джон высказался о переходе в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино».

Источник: Спортс"

Бразильский полузащитник подписал контракт до 2031 года с петербургским клубом.

— Джон Джон, рады приветствовать вас в «Зените»! Для начала скажите, как нам лучше обращаться к вам? Джон, Джон Джон, Джонатан?

— Спасибо, я счастлив быть здесь! Пожалуйста, называйте меня Джон Джон.

— Как появилось это имя?

— Оно появилось еще в моем детстве — так всегда называли меня отец и мои друзья. Поэтому с самых юных лет привык к такому обращению.

— Расскажите, как принималось решение о переходе? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?

— С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, чтобы скорее выйти на поле и помочь моей новой команде.

— С кем из бразильцев «Зенита» вы знакомы ближе всего?

— С Педро. Он защищал цвета «Коринтианса», моего самого принципиального соперника из Сан-Паулу, ведь я играл за «Палмейрас». Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, еще поможет в адаптации в России.

— Вы уже побывали в Петербурге, прошли медосмотр, добрались до Дохи, скоро познакомитесь с командой. Какие первые впечатления?

— Очень хорошие! Повторюсь, хочу как можно скорее оказаться на поле, влиться в команду и приносить ей пользу, радуя болельщиков. Воодушевлен, что мне представилась такая возможность, и собираюсь приложить максимум усилий, чтобы испытать вместе с «Зенитом» множество счастливых моментов.

— В чем, как считаете, ваши сильные стороны?

— Думаю, болельщики скоро узнают, в чем именно я силен. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет все сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

— Такие же, какие всегда стоят перед клубом-грандом, которым является «Зенит» — каждый раз становиться сильнее и завоевывать все возможные титулы.

— Уже выбрали себе игровой номер? И почему именно его?

— Да, выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит — с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь. Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принес мне много радости.

— Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?

— Выучил слово «спасибо»!

— У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

— Что они могут ожидать от меня максимальных усилий, вовлеченности и счастливых эмоций. Что я буду прославлять цвета клуба и стараться сделать их еще более великими. Обещаю это. Буду счастлив познакомиться с ними и рассчитываю на их поддержку! — сказал Джон Джон.

