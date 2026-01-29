Джон Джон о переходе в «Зенит»: «Знаю, что это главный клуб России. Стать частью такого гранда мирового футбола — счастье для меня»

Бразильский полузащитник подписал контракт до 2031 года с петербургским клубом.
— Джон Джон, рады приветствовать вас в «Зените»! Для начала скажите, как нам лучше обращаться к вам? Джон, Джон Джон, Джонатан?
— Спасибо, я счастлив быть здесь! Пожалуйста, называйте меня Джон Джон.
— Как появилось это имя?
— Оно появилось еще в моем детстве — так всегда называли меня отец и мои друзья. Поэтому с самых юных лет привык к такому обращению.
— Расскажите, как принималось решение о переходе? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?
— С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, чтобы скорее выйти на поле и помочь моей новой команде.
— С кем из бразильцев «Зенита» вы знакомы ближе всего?
— С Педро. Он защищал цвета «Коринтианса», моего самого принципиального соперника из Сан-Паулу, ведь я играл за «Палмейрас». Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, еще поможет в адаптации в России.
— Вы уже побывали в Петербурге, прошли медосмотр, добрались до Дохи, скоро познакомитесь с командой. Какие первые впечатления?
— Очень хорошие! Повторюсь, хочу как можно скорее оказаться на поле, влиться в команду и приносить ей пользу, радуя болельщиков. Воодушевлен, что мне представилась такая возможность, и собираюсь приложить максимум усилий, чтобы испытать вместе с «Зенитом» множество счастливых моментов.
— В чем, как считаете, ваши сильные стороны?
— Думаю, болельщики скоро узнают, в чем именно я силен. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет все сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!
— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Такие же, какие всегда стоят перед клубом-грандом, которым является «Зенит» — каждый раз становиться сильнее и завоевывать все возможные титулы.
— Уже выбрали себе игровой номер? И почему именно его?
— Да, выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит — с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь. Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принес мне много радости.
— Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?
— Выучил слово «спасибо»!
— У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?
— Что они могут ожидать от меня максимальных усилий, вовлеченности и счастливых эмоций. Что я буду прославлять цвета клуба и стараться сделать их еще более великими. Обещаю это. Буду счастлив познакомиться с ними и рассчитываю на их поддержку! — сказал Джон Джон.