«Реал», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Боруссия», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика» сыграют в стыковых м

Среди несеяных команд, занявших места с 17-го по 24-е, — «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».
Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 30 января.
Определились все участники стыковых матчей за право сыграть в ⅛ финала Лиги чемпионов.
