У Моуринью первая победа над «Реалом» в карьере — во главе «Бенфики» в ЛЧ (4:2). Было 4 поражения и ничья

Это первая победа португальского тренера над мадридским клубом в карьере.
До этого он 5 раз играл с «Реалом» — было 3 поражения и ничья с «Порту» (все в групповом этапе ЛЧ), а также поражение с «Манчестер Юнайтед» (1:2 в матче за Суперкубок Европы).
«Бенфика» под руководством Жозе Моуринью обыграла «Реал» в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2).
