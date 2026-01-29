Родриго получил две желтые за споры с судьей на 97-й минуте матча с «Бенфикой», Асенсио тоже удалили в добавленное время. Они пропустят первый стыковой матч «Реала» в ЛЧ

На 92-й минуте защитник мадридского клуба Рауль Асенсио получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике соперника Леандро Баррейро. Первое предупреждение он получил за стычку с Джанлукой Престианни после назначения пенальти в пользу португальского клуба в концовке первого тайма.