Родриго получил две желтые за споры с судьей на 97-й минуте матча с «Бенфикой», Асенсио тоже удалили в добавленное время. Они пропустят первый стыковой матч «Реала» в ЛЧ

На 92-й минуте защитник мадридского клуба Рауль Асенсио получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике соперника Леандро Баррейро. Первое предупреждение он получил за стычку с Джанлукой Престианни после назначения пенальти в пользу португальского клуба в концовке первого тайма.
На 7-й добавленной минуте вингер «Реала» Родриго получил две желтые карточки за споры с главным арбитром Давиде Массой.
Вдевятером «сливочные» пропустили четвертый гол — вратарь Анатолий Трубин забил после подачи углового.
«Реал» занял 9-е место в таблице общего этапа турнира и примет участие в стыковых матчах. Асенсио и Родриго пропустят следующую игру команды в этом турнире.