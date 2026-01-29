Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Пять английских клубов вошли в топ-8 общего этапа ЛЧ — «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ман Сити». Худший из представителей АПЛ «Ньюкасл»

По итогам общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 сразу пять английских клубов вошли в первую восьмерку турнирной таблицы: «Арсенал» (1-е место), «Ливерпуль» (3-е), «Тоттенхэм» (4-е), «Челси» (6-е) и «Манчестер Сити» (8-е).

Источник: Спортс"

Еще один представитель АПЛ «Ньюкасл» расположился на 12-м месте.

Команды с 1-го по 8-е места напрямую квалифицируются в ⅛ финала, занявшие с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах.

Помимо английских команд в топ-8 также попали «Бавария» (2-е место), «Барселона» (5-е) и «Спортинг» (7-е).