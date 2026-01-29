Пять английских клубов вошли в топ-8 общего этапа ЛЧ — «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ман Сити». Худший из представителей АПЛ «Ньюкасл»

По итогам общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 сразу пять английских клубов вошли в первую восьмерку турнирной таблицы: «Арсенал» (1-е место), «Ливерпуль» (3-е), «Тоттенхэм» (4-е), «Челси» (6-е) и «Манчестер Сити» (8-е).
Еще один представитель АПЛ «Ньюкасл» расположился на 12-м месте.
Команды с 1-го по 8-е места напрямую квалифицируются в ⅛ финала, занявшие с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах.
Помимо английских команд в топ-8 также попали «Бавария» (2-е место), «Барселона» (5-е) и «Спортинг» (7-е).