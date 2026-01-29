В плей-офф ЛЧ вышли 6 английских клубов, по 3 немецких, испанских и итальянских, по 2 французских и португальских, по 1 команде из Греции, Турции, Бельгии, Норвегии и Азербайджана

АПЛ в ⅛ финала представят «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ньюкасл» вышел в стыковые матчи.
От Германии в плей-офф выступят «Бавария» (напрямую в ⅛), «Байер» и «Боруссия», от Испании — «Барселона» (напрямую в ⅛), «Реал» и «Атлетико», от Италии — «Интер», «Ювентус» и «Аталанта».
«Спортинг» (напрямую в ⅛) и «Бенфика» представят Португалию, «ПСЖ» и «Монако» — Францию. Также в плей-офф сыграют команды из Греции («Олимпиакос»), Норвегии («Буде-Глимт»), Азербайджана («Карабах»), Турции («Галатасарай»), Бельгии («Брюгге»).