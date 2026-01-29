Моуринью о 4:2 с «Реалом»: «Заслуженная победа, невероятная честь для “Бенфики”. Трубин забил исторический гол»

Португальский клуб занял 24-е место по итогам этой стадии турнира и вышел в стыковые матчи.
«Заслуженная победа. Два момента у Мбаппе — два гола… Очевидно, что победа над “Реалом” — это невероятная честь для “Бенфики”.
Об «Интере» и «Реале» как потенциальных соперниках в стыковых матчах.
«Мне очень нравятся оба клуба. Приятно встретиться с друзьями, как сегодня. Это команды, способные выиграть Лигу чемпионов».
О голе Трубина.
«Когда я делал замены, я думал, что мы уже вышли в плей-офф. Через несколько секунд мне сказали, что это не так… Нам повезло со стандартом, когда Трубин забил исторический гол. Я думаю, что это было заслуженно», — сказал Моуринью.