Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Арбелоа о 2:4 с «Бенфикой»: «Реал» был переигран — хотелось бы сказать, что дело в чем-то одном, но проблем много. Мы были далеки от той версии себя, которую должны были показ

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался после поражения от «Бенфики».

Источник: Спортс"

«Реал» уступил на выезде со счетом 2:4 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. В концовке матча арбитр Давиде Масса удалил с поля Родриго и Рауля Асенсио.

«Нас нельзя назвать счастливыми. Мы знали, с чем нам предстоит столкнуться. Нас явно переиграли. Мне бы хотелось сказать, что дело было в чем-то одном, но проблемы были во многих аспектах. Мы были далеки от той версии себя, которую должны были показать. Нам нужно работать над многим».

О двух удалениях в концовке.

«Я разочарован. Это неспособность контролировать эмоции, и все. Сегодня я предпочел бы не говорить о судействе, учитывая, как сыграла команда. Я чувствую ответственность», — сказал Арбелоа в эфире Movistar.