Арбелоа о 2:4 с «Бенфикой»: «Реал» был переигран — хотелось бы сказать, что дело в чем-то одном, но проблем много. Мы были далеки от той версии себя, которую должны были показ

«Реал» уступил на выезде со счетом 2:4 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. В концовке матча арбитр Давиде Масса удалил с поля Родриго и Рауля Асенсио.
«Нас нельзя назвать счастливыми. Мы знали, с чем нам предстоит столкнуться. Нас явно переиграли. Мне бы хотелось сказать, что дело было в чем-то одном, но проблемы были во многих аспектах. Мы были далеки от той версии себя, которую должны были показать. Нам нужно работать над многим».
О двух удалениях в концовке.
«Я разочарован. Это неспособность контролировать эмоции, и все. Сегодня я предпочел бы не говорить о судействе, учитывая, как сыграла команда. Я чувствую ответственность», — сказал Арбелоа в эфире Movistar.