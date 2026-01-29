Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Мбаппе о 2:4 от «Бенфики»: «Реал» играл ужасно. Нам не хватает всего понемногу, нужна стабильность. В ЛЧ важна каждая деталь"

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о поражении от «Бенфики» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:4).

"Мы играли ужасно… Когда мы уже проигрывали со счетом 2:3, четвертый гол ничего не менял. Это немного стыдно, но ничего не меняет.

На прошлой неделе мы провели несколько хороших матчей, но сейчас — нет, а нам нужна стабильность. Нам не хватает всего понемногу. Я не буду говорить, что проблема только в отношении к делу или только в игровых аспектах; я думаю, что это комплексная проблема, а в Лиге чемпионов важна каждая деталь. Если у тебя нет всего необходимого, чтобы выиграть матч…

Я прошу болельщиков прийти на матч [против «Райо Вальекано»] с желанием поддержать команду. Мы еще не вылетели из турнира и неплохо выступаем в Ла Лиге. Если «Бернабеу» будет нас поддерживать, то в воскресенье нас ждет отличный матч", — сказал Мбаппе.