Мбаппе о 2:4 от «Бенфики»: «Реал» играл ужасно. Нам не хватает всего понемногу, нужна стабильность. В ЛЧ важна каждая деталь"

"Мы играли ужасно… Когда мы уже проигрывали со счетом 2:3, четвертый гол ничего не менял. Это немного стыдно, но ничего не меняет.
На прошлой неделе мы провели несколько хороших матчей, но сейчас — нет, а нам нужна стабильность. Нам не хватает всего понемногу. Я не буду говорить, что проблема только в отношении к делу или только в игровых аспектах; я думаю, что это комплексная проблема, а в Лиге чемпионов важна каждая деталь. Если у тебя нет всего необходимого, чтобы выиграть матч…
Я прошу болельщиков прийти на матч [против «Райо Вальекано»] с желанием поддержать команду. Мы еще не вылетели из турнира и неплохо выступаем в Ла Лиге. Если «Бернабеу» будет нас поддерживать, то в воскресенье нас ждет отличный матч", — сказал Мбаппе.