Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Артета о 1-м месте «Арсенала» в ЛЧ: «Выиграть 8 матчей подряд очень сложно — сами видите, что происходило с другими командами. Горжусь игроками и нашими результатами»

Микель Артета рад, что «Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов победой над «Кайратом» (3:2).

Источник: Спортс"

"Я горжусь всеми игроками и нашими результатами на первом этапе турнира. Выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов очень сложно, сами видите, что происходило с другими командами, так что нам надо это признать.

Сегодняшняя игра началась очень хорошо, учитывая все замены. Все показали именно такое отношение к делу, какое и необходимо, какое мы и требовали. Есть разочарование от того, что мы пропустили два гола, а также от уровня эффективности, потому что мы должны были забить намного больше голов. Но это хороший способ закончить первую половину турнира.

Важнее всего было избежать дополнительных двух матчей, учитывая наше расписание, а потом выжать максимум из того, что у нас будет. Посмотрим, кто станет следующим соперником, а до тех пор мы будем заняты другими турнирами«, — сказал главный тренер “Арсенала”.