Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Барсы» в ворота «Копенгагена»: «Очень строго. Левандовски задел Судзуки, отводя ногу для удара»

В домашнем матче 8-го тура Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Копенгаген» со счетом 4:1. На 67-й минуте матча защитник Дзюнносукэ Судзуки сфолил на Роберте Левандовском в штрафной площади, помешав форварду каталонцев пробить по воротам. Арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти, который реализовал Рафинья.