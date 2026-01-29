Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Флик о 4:1 и выходе в ⅛ финала ЛЧ: «Тяжелый матч, “Копенгаген” хорошо играл в 1-м тайме. Не знаю, как сыграли остальные клубы, я был сосредоточен на своей команде»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Копенгагеном» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:1).

Источник: Sports

Каталонский клуб занял 5-е место в таблице по итогам этой стадии турнира и напрямую вышел в ⅛ финала.

"Я не знаю, как сыграли остальные клубы. Я был сосредоточен на своей команде. Мы финишировали пятыми. Это был тяжелый матч, соперники хорошо играли в первом тайме.

Я был не очень доволен началом первого тайма, но во втором мы играли лучше. Нам нужно прибавлять.

Я сказал команде, что если нам придется провести еще две игры, то ответственность за это будет лежать только на нас самих. В итоге, если вы посмотрите на топ-8, то увидите 5 клубов из Премьер-лиги. Это очень высокий уровень, это лучшая лига. Мы довольны результатом".

О командах из АПЛ в топ-8.

«Премьер-лига — лучшая лига мира, там много денег, и они могут купить много игроков, но все команды, которые играют в Лиге чемпионов, отличаются высоким качеством».

Об атмосфере на «Камп Ноу».

«Я был очень сосредоточен на игре, но мне кажется, что у нас хорошая связь с болельщиками. Они поддерживали нас, заряжали позитивной энергией, и это то, что нам было нужно».

О сильных командах вне топ-8.

«Это Лига чемпионов. Это показывает, каков новый формат, который они ввели. Меня не волнуют другие команды», — сказал Флик.