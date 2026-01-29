Флик о 4:1 и выходе в ⅛ финала ЛЧ: «Тяжелый матч, “Копенгаген” хорошо играл в 1-м тайме. Не знаю, как сыграли остальные клубы, я был сосредоточен на своей команде»

Каталонский клуб занял 5-е место в таблице по итогам этой стадии турнира и напрямую вышел в ⅛ финала.
"Я не знаю, как сыграли остальные клубы. Я был сосредоточен на своей команде. Мы финишировали пятыми. Это был тяжелый матч, соперники хорошо играли в первом тайме.
Я был не очень доволен началом первого тайма, но во втором мы играли лучше. Нам нужно прибавлять.
Я сказал команде, что если нам придется провести еще две игры, то ответственность за это будет лежать только на нас самих. В итоге, если вы посмотрите на топ-8, то увидите 5 клубов из Премьер-лиги. Это очень высокий уровень, это лучшая лига. Мы довольны результатом".
О командах из АПЛ в топ-8.
«Премьер-лига — лучшая лига мира, там много денег, и они могут купить много игроков, но все команды, которые играют в Лиге чемпионов, отличаются высоким качеством».
Об атмосфере на «Камп Ноу».
«Я был очень сосредоточен на игре, но мне кажется, что у нас хорошая связь с болельщиками. Они поддерживали нас, заряжали позитивной энергией, и это то, что нам было нужно».
О сильных командах вне топ-8.
«Это Лига чемпионов. Это показывает, каков новый формат, который они ввели. Меня не волнуют другие команды», — сказал Флик.