Пеп о 2:0 с «Галатасараем»: «У “Сити” было много шансов забить больше голов — мы ими не воспользовались, и наша судьба оказалась в руках других команд. Попасть в топ-8 было г

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Галатасараем» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

Источник: Спортс"

«Горожане» заняли 8-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 16 очков, и напрямую вышли в ⅛ финала.

«[Попасть в топ-8] было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно. У нас было много шансов забить больше голов. Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд. Мы вернемся и попытаемся прибавить».

Об игре.

«Я думаю, что первый тайм был намного лучше, чем второй. Во втором тайме мы показали не лучшую игру. Мы двигаемся дальше».

О составе.

«Я подстраиваюсь под игроков. Если у меня в распоряжении будут вингеры и ложная девятка, возможно, мы будем играть по-другому».

О травме Жереми Доку.

«Это большая потеря. Жереми — важный игрок по многим причинам. Посмотрим».

О голе Эрлинга Холанда.

«Я рад за него. Он забил фантастический гол, фантастический, фантастический гол».

О Райане Шерки.

«Для первого сезона здесь он играет невероятно. У него очень хорошая статистика. Я действительно доволен его спокойствием и тем, как он играет», — сказал Гвардиола.