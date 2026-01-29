Пеп о 2:0 с «Галатасараем»: «У “Сити” было много шансов забить больше голов — мы ими не воспользовались, и наша судьба оказалась в руках других команд. Попасть в топ-8 было г

«Горожане» заняли 8-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 16 очков, и напрямую вышли в ⅛ финала.
«[Попасть в топ-8] было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно. У нас было много шансов забить больше голов. Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд. Мы вернемся и попытаемся прибавить».
Об игре.
«Я думаю, что первый тайм был намного лучше, чем второй. Во втором тайме мы показали не лучшую игру. Мы двигаемся дальше».
О составе.
«Я подстраиваюсь под игроков. Если у меня в распоряжении будут вингеры и ложная девятка, возможно, мы будем играть по-другому».
О травме Жереми Доку.
«Это большая потеря. Жереми — важный игрок по многим причинам. Посмотрим».
О голе Эрлинга Холанда.
«Я рад за него. Он забил фантастический гол, фантастический, фантастический гол».
О Райане Шерки.
«Для первого сезона здесь он играет невероятно. У него очень хорошая статистика. Я действительно доволен его спокойствием и тем, как он играет», — сказал Гвардиола.