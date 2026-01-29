Беллингем о 2:4: «Отвратительно проиграть таким образом. “Бенфика” сыграла более интенсивно и агрессивно, выигрывала спорные мячи»

"Безусловно, отвратительно проиграть таким образом.
Мы не ожидали такой игры — нужно ее проанализировать, посмотреть на пропущенные голы, на вещи, которые произошли в матче. Даже не знаю, что и думать. Это было не очень хорошо.
Одна из причин заключается в том, что соперник играл более интенсивно и агрессивно. Они выигрывали всю борьбу в спорных мячах.
Нам не удалось продемонстрировать базовые вещи, которые обычно хорошо получаются — например, создание моментов из ничего благодаря нашему таланту", — сказал Джуд Беллингем.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!