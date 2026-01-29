Тренер «Кайрата» про 2:3: «Ни одной команде не удалось забить два гола “Арсеналу” на общем этапе ЛЧ. Благодаря таким матчам наши игроки могут прогрессировать быстрее»

«Я очень благодарен ребятам за хорошую работу. Конечно, нам было очень тяжело, ведь “Арсенал” — одна из сильнейших команд Европы. У них очень талантливые индивидуальные исполнители.
В первом тайме мы дали им слишком много свободы, не смогли сразу разобраться и пропустили в первые минуты.
Конечно, это не входило в наши планы, но тем не менее ребята проявили себя достойно. Они отлично выдержали давление и сумели забить два мяча. Ни одной команде не удавалось забить два гола «Арсеналу» на общем этапе.
Конечно, между нами большая разница в рейтинге, но, несмотря на это, для нас это огромный урок. Благодаря таким матчам наши игроки могут становиться лучше и прогрессировать быстрее.
Также мы очень благодарны нашим болельщикам. Мы не ожидали, что их будет так много. В каждой стране, где мы играли, нас поддерживали численно — как в Милане, так и здесь.
Конечно, мы играем для наших фанатов и чувствовали их поддержку. Мы слышали их, и сразу после финального свистка подошли поблагодарить", — сказал Рафаэль Уразбахтин.