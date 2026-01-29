Вальверде о 2:4 от «Бенфики»: «Реал» не должен никого винить — играют футболисты. Мы расслабились после первого гола, должны быть самокритичны"

«Бенфика» — отличная команда с великолепными футболистами. Мы знали, что будет сложная игра. У них была не очень хорошая серия, поэтому мы тоже понимали, что это будет важный матч для них и для нас.
Мы хорошо играли до нашего первого гола. После этого мы расслабились. Соперник играл очень хорошо, отлично оборонялся, а когда атаковал, то создавал много опасных моментов.
Мы должны быть самокритичны, ответственны за то, что сделали на поле. Мы не должны никого винить. Именно футболисты должны играть, показывать себя на поле.
Мы не сделали того, что должны были сделать. Нам нужно продолжать прибавлять", — сказал Федерико Вальверде.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!