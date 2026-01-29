Ричмонд
Тренер «Карабаха» про 0:6: «Сыграли бы лучше, будь у нас еще один матч с “Ливерпулем”. Поражение заслужили. Поздравляю футболистов и наш народ, которые ждал, что мы пройдем дальше»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался после поражения от «Ливерпуля» (0:6) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Клуб из Азербайджана вышел в плей-офф турнира 22-е место в общем этапе.

— К сожалению, потерпели крупное поражение. Не хотели такого счета. Несмотря на это, я поздравляю своих ребят.

Если проанализировать все восемь прошедших матчей, мы очень старались, сильно рисковали. Ребята как минимум заслужили выход в плей-офф.

Конечно, мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра — мы способны на лучшее, пусть даже играли против «Ливерпуля». В любом случае поражение заслужили, но также заслужили и место в топ-24.

Поздравляю всех своих футболистов и наш народ, которые очень ждал, что мы пройдем дальше. Постепенно соперники становятся все сильнее. Впереди нас ждут еще большие матчи.

Постараемся получше подготовиться к предстоящим играм. Также поздравляю своего коллегу Арне Слота, что «Ливерпуль» оказался в топ-8, и успехов им.

— Какой урок вы вынесли бы из этого матча с «Ливерпулем»?

— Больше так не играть. Но, поверьте, я понимаю своих футболистов. Потому что среди всех восьми соперников не было легкого.

В прошедших матчах команда потратила очень много энергии, проявила большую смелость. Просто, возможно, была некоторая расслабленность у ребят, что с 10 очками на 90−95 процентов решили задачу.

Свой эффект оказал и стадион «Ливерпуля», которые отличается от предыдущих выездов. Но думаю, будь у нас еще один матч с ними, мы сыграли бы лучше.

В раздевалке мы поговорили с футболистами, и отметили, что способны играть гораздо лучше, — сказал Гурбан Гурбанов.

