Тренер «Карабаха» про 0:6: «Сыграли бы лучше, будь у нас еще один матч с “Ливерпулем”. Поражение заслужили. Поздравляю футболистов и наш народ, которые ждал, что мы пройдем дальше»

Клуб из Азербайджана вышел в плей-офф турнира 22-е место в общем этапе.
— К сожалению, потерпели крупное поражение. Не хотели такого счета. Несмотря на это, я поздравляю своих ребят.
Если проанализировать все восемь прошедших матчей, мы очень старались, сильно рисковали. Ребята как минимум заслужили выход в плей-офф.
Конечно, мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра — мы способны на лучшее, пусть даже играли против «Ливерпуля». В любом случае поражение заслужили, но также заслужили и место в топ-24.
Поздравляю всех своих футболистов и наш народ, которые очень ждал, что мы пройдем дальше. Постепенно соперники становятся все сильнее. Впереди нас ждут еще большие матчи.
Постараемся получше подготовиться к предстоящим играм. Также поздравляю своего коллегу Арне Слота, что «Ливерпуль» оказался в топ-8, и успехов им.
— Какой урок вы вынесли бы из этого матча с «Ливерпулем»?
— Больше так не играть. Но, поверьте, я понимаю своих футболистов. Потому что среди всех восьми соперников не было легкого.
В прошедших матчах команда потратила очень много энергии, проявила большую смелость. Просто, возможно, была некоторая расслабленность у ребят, что с 10 очками на 90−95 процентов решили задачу.
Свой эффект оказал и стадион «Ливерпуля», которые отличается от предыдущих выездов. Но думаю, будь у нас еще один матч с ними, мы сыграли бы лучше.
В раздевалке мы поговорили с футболистами, и отметили, что способны играть гораздо лучше, — сказал Гурбан Гурбанов.
Конте вылетел, «Ливерпуль» резвился, «Карабах» счастлив даже с 0:6, трое наших вышли. Главное в ЛЧ, кроме Трубина.